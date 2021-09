Di Fusco: "Il Napoli fa un calcio totale, Spalletti sta esaltando tutti. Ospina? Ecco qual è la sua parata più difficile"

Ultime notizie calcio Napoli - Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Quello del Napoli è un calcio totale, non eravamo più abituati a vederlo. Spalletti esalta le caratteristiche dei calciatori: quella di Osimhen di attaccare lo spazio, ad esempio, necessita di calciatori giusti. Ieri Ospina ha offerto una grandissima prestazione. La parata che mi è piaciuta di più non è quella su Adrien Silva perché è quella meno efficace. La più difficile secondo me era quella su Yoshida".