Di Fusco: "Contro l'Inter la miglior partita di questa stagione, Meret tra i migliori in Italia"

Ultimissime calcio Napoli - Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli, contro l'Inter, ha giocato la miglior partita di questa stagione. Devo dire che gli azzurri hanno disputato un'ottima prestazione. Meret ha fatto un errore, va criticato, ma non messo in discussione. Purtroppo è andata male, ma la botta è stata del tutto potente. Il Napoli ha tutto per riprendersi alla grande, non ho dubbi in tal senso".

"Devo dire che Meret è uno dei migliori del panorama calcistico nazionale, non ho dubbi in tal senso. Un errore ci può stare, anche Handanovic dopo ha fatto un miracolo, il Napoli poteva comunque portare a casa la partita per come stava giocando, poi il portiere si è abbattuto per l'errore, ma ripeto, non me la sento di criticarlo eccessivamente anche perché bisogna sempre giudicare dalle situazioni. Magari quei tiri vanno a finire diversamente, invece lui non ce l'ha fatta a deviare il pallone di Lukaku".