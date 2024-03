De Marco: "Favorevole al VAR ma solo per alcune cose: vi spiego"

Ultime calcio - A TuttomercatoWeb ha parlato l'ex direttore di gara Andrea De Marco:

Da giorni si parla della possibilità che Rocchi diventi presidente AIA e Orsato designatore per la Serie A. Che ne pensa?

"Non mi sono mai interessato al lato politico anche quando arbitravo. Rocchi sta facendo il suo lavoro e lo farà al meglio fino al termine del suo mandato, anche se non è facile viste le situazioni che si sono verificate. Il periodo è molto difficile, comunque Rocchi ha le capacità per ricoprire quel ruolo. Orsato sarà un papabile designatore perché smetterà di arbitrare".

È favorevole al VAR? Spesso sembra ci siano più polemiche oggi.

"Sì, sono favorevole, ma per le cose oggettive come il fuorigioco e i gol non gol. Gli episodi soggettivi vengono rivisti troppe volte, il VAR non è una moviola in campo, le immagini si vedono 7-8 volte... Dovrebbero trovare una quadra come in Champions e intervenire solo per chiaro ed evidente errore, ovvero quando uno para la palla di mano sulla linea o falli che si vedono subito dalla tv. Altrimenti diventa difficile perché non c'è uniformità".

Esiste negli arbitri la sudditanza psicologica?

"No, gli arbitri vanno in campo per fare meno errori possibili. Se una squadra è favorita è per casualità".