De Laurentiis: "Osimhen farà 30 goal! Immobile? Mi piace molto, se volessi prenderlo..."

Notizie Calcio Napoli - "De Laurentiis brinda: "Osimhen farà 30 goal", titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera. Il quotidiano riporta alcune dichiarazioni del presidente dopo l'annuncio del colpo da 70 milioni di euro più 10 di bonus: "Una trattativa lunga che alla fine si stava complicando. È un giocatore da 30 gol su cui punto molto, è stato caldeggiato dal nostro ds Cristiano Giuntoli".

ADL poi annuncia la cessione di Arkadiusz Milik: "Il nostro centravanti è sul mercato, andrà via al migliore offerente. La Juve? Se è interessata, dovrà pagare. Senza sconti. Se dovesse restare potrebbe non rientrare nelle scelte di Gattuso". Per quanto riguarda invece Ciro Immobile: "Mi piace molto, anzi gli auguro di far gol (stasera c’è Napoli-Lazio, ndr) e di superare Higuain. Per prenderlo, dovrei iniziare a vendere". Infine su Koulibaly: "Finora non sono arrivate offerte da 90 milioni, vedremo".