D'Amico: "Devo dire una cosa sul ritorno di Mazzarri al Napoli"

Andrea D'Amico, agente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Non mi ha sorpreso la scelta di Mazzarri. Conosce bene l'ambiente Napoli e sono convinto che farà bene, come accaduto nella precedente esperienza. Non è facile subentrare in corsa dopo quella macchina perfetta che ha condotto nella scorsa stagione Luciano Spalletti. Io credo che Walter sia la persona ideale. Sarà importante una gestione sensata ed equilibrata di un gruppo che è subito chiamare ad invertire la tendenza. La gestione Garcia non mi è piaciuta perché sembrava che un calciatore valesse un altro. Non si può appiattire il valore di campioni come Osimhen e Kvaratskhelia. Il rinnovo di Victor? E' una vicenda che coinvolge la società e l'entourage del calciatore. Se non firmerà, chiaramente andrà via al termine della stagione. Il Napoli non può perderlo a zero. Ma non aggiungo altro, mi sembra una lettura ovvia. Non è tempo del mercato, è tempo di ottimizzare queste prestazioni. Walter metterà esperienza e impegno. Ha una cultura del lavoro importante, a volte mi ricorda quella di Ancelotti nella gestione del gruppo. Il futuro di Insigne? E' difficile una risposta adesso, bisognerebbe conoscere alcune dinamiche e affrontare il discorso seriamente".