Crippa: "Il Napoli ha il potenziale per far bene, non serve fare un processo per una sconfitta!"

Ultime notizie calcio Napoli – Massimo Crippa, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli deve saper gestire questo momento difficile perché ha le potenzialità per fare ben e in questa stagione. Non bisogna fare un processo come se fosse già tutto finito. Nessuno si aspettava una sconfitta, il Napoli ha comunque avuto le sue chance per segnare e per pareggiare. Poi ha avuto l’occasione con Petagna per il 2-2… Non dobbiamo star lì a creare tensioni e pressioni. Il Napoli deve trovare la giusta cattiverai ed ha subito la possibilità di rialzare la testa in Europa League contro il Rijeka e poi riscattarsi contro la Roma in Serie A”.