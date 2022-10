Spalletti su Alvini: "Bravissimo e furbissimo, onorato di allenare nella sua stessa categoria! Vi svelo un retroscena ai tempi dei dilettanti..."

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa analizzando diversi temi in vista della gara di domani contro la Cremonese:

Le parole di Spalletti sul suo collega Massimiliano Alvini che siede sulla panchia della Cremonese:

"Troveremo un ambiente bellissimo, Cremona vive il calcio in maniera corretta. Conosco persone che mi raccontano che stanno vivendo questa Serie A in maniera positiva. Conosco chi li ha allenati che è Pecchia e ciò che gli ha dato. Conosco bene Max Alvini che è un mio grandissimo amico, quando allenava i dilettanti aveva la tribuna piena per vederlo. Allenatori che fanno il calcio amatoriale possono allenare e fare bene ovunque. Non facciamo ingannare dalla faccia, è uno bravissimo e furbissimo. Domani lo saluterò e lo abbraccerò forte, perchè se lo merita. Sono io quello fortunato ad allenare nella sua stessa categoria.

I calciatori che abbiamo non corrono il rischio di affrontare squadra e categorie diverse. Abbiamo scelto calciatori giovani perchè hanno voglia e non fanno distinzioni di avversari, si corre meno il rischio con giocatori così. Troveremo squadra più chiusa che ci darà meno campo rispetto alle ultime partite. Con il Lecce hanno meritato il pareggio, anche se Alvini è un allenatore propositivo con molti impatti e duelli individuali. Bisognerà essere quelli che ha visto ieri e oggi in allenamento, così avremo buone possibilità di vincere".