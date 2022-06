Intervenuto ai microfoni di TMW da Rimini, nel corso dell'evento per l'apertura del calciomercato, il DG della Cremonese Ariedo Braida ha parlato del mercato dei lombardi.

Vorreste confermare Fagioli e Gaetano. Avete speranza?

"Al momento no, le società non sono disponibili perché sono giocatori che le società pensano di mantenere nel loro organico al momento. Se ci saranno novità noi siamo in pole position e speriamo di poter ottenere un prestito o trovare nuove soluzioni"