Crasson: "Mertens resti a Napoli, la Premier sarebbe dura per il suo modo di giocare"

Bertrand Crasson è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Mertens farebbe bene a restare a Napoli. Conosce la città, la squadra e ha la considerazione di tutti i tifosi. Sta bene a Napoli ed è in una zona di conforto. Per lui sarebbe positivo restare. Dall'altro lato c'è la Premier, un campionato dove girano molti soldi. Il campionato inglese, per il suo tipo di gioco, è complicato: giocano sul fisico. Ci sono difensivo che ti ammazzano per come giocano".