CorSport, Vocalelli: "Gattuso è uno di quelli che mantiene la barra dritta, è un peccato se lascia Napoli"

Napoli - Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Il Napoli è lì. E' in lotta per la Champions. Il Napoli è andato otto volte in Champions nelle ultime 10 stagioni, quindi i rappresentanti del centro-sud ci sono sempre stati. Adesso c'è la riscoperta delle milanesi e il rafforzamento dell'Atalanta ma sono sicuro che le squadre del centro-sud sapranno dire la loro per la lotta Champions. Il Napoli comunque è lì. Questa è la geografia del calcio. Inter? E' una squadra con qualità ma molto atletica e forte fisicamente mentre il Napoli ha inventiva, fantasia, doti tecniche importanti. Stanno entrambe bene le squadre con strutture ben consolidate. Vedremo una bella partita, che sarà sicuramente più importante per il Napoli che per l'Inter. Non è un dramma per l'Inter se dovesse perdere mentre il Napoli rallenterebbe molto dal punto di vista della classifica. Vale di più per il Napoli. Gattuso? E' un gran peccato se dovesse lasciare Napoli. Gattuso ha dimostrato di saper tenere la barra diritta. Mi sembra una persona diretta, schietta, che vive di sentimenti e di emozioni. Sicuramente il Napoli andrà avanti il giorno successivo alla partenza di Gattuso".