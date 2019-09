Corbo a CN24: "Scudetto? Il Napoli ha già vinto con la crescita in Italia ed Europa. Giuntoli ha fatto un capolavoro in uscita"

Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Tutti parlano di scudetto, ma il grande risultato il Napoli l'ha raggiunto già restando ad altissimo livello e giocando ormai da 10 anni consecutivi in Europa. In più c'è una gestione virtuosa con un bilancio importante, questo comporta che sia un club rispettato quando va a trattare perché il Napoli quando va a trattare non deve chiedere prestiti in banca. In questo momento questa squadra è un esempio facendo un mercato oculato con tanti calciatori in uscita ed il merito è di Giuntoli che però spesso viene dimentcato. Lui ha liberato la società di ingaggi importanti derivanti da elementi non più idonei per le esigenze di Ancelotti. Non è facile farlo, basta guardare cosa succede nella Juve dove c'è una crisi d'abbondanza. Ora Ancelotti dovrà essere una sorta di tritacarne con la squadra tenedola sempre sulla corda. Fabian? Quando non sei in forma fai fatica, ma un grande calciatore sa giocare ovunque".