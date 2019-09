Comune di Napoli, l'ass Borriello a CN24: "Il Napoli Femminile è un grande progetto, voglio organizzare un triangolare al San Paolo" [VIDEO]

Notizie Calcio - Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it:

"Il San Paolo è la casa dei napoletani, e anche se abbiamo una convenzione credo che si possa giocare Napoli-Juventus (femminile) nell'impianto di Fuorigrotta e sarebbe un sogno giocare la finale di Champions di calcio femminile al San Paolo, e sono convinto che lo stadio sarebbe pieno. Il presidente Carlino sta facendo un investimento importante e si percepisce. Vogliono ridurre il gap tra calcio maschile e femminile. Hanno fodanemta forti e credo che possiamo fare in modo che questa squadra possa essere un orgoglio per tutti. Magari si potrebbe organizzare un triangolare con squadre top di Serie A nella pausa di campionato. Non vedo perchè De Laurentiis debba essere contrario ad un'iniziativa del genere. Iniziamo a goderci questo bel campionato e poi, visto che conserviamo un periodo di utilizzo esclusivo del San Paolo e magari alla fine della stagione potremmo organizzare un bel torneo".