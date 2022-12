Chiariello sul caso Juve: "Non ci sono partite truccate, ma è molto più grave. C'è in gioco la lealtà sportiva" | VIDEO

Napoli - L'editoriale di Umberto Chiariello a Canale 21 dopo l'amichevole Napoli-Crystal Palace:

"Il Napoli torna a vincere ancora con Raspadori in grande spolvero. Purtroppo però dobbiamo trattare dei termini che puzzano. E' girato tanto denato in maniera farlocca in Italia. Non mi interessa di entrare nel discorso penale, Andrea Agnelli e i vertici della Juve dovranno pensare a questo con la giustizia e i loro avvocati. Si può arrivare fino a 12 anni di galera se dovessero essere confermate diverse accuse pesanti. A me però interessa discutere la parte sportiva, a prescindere delle sentenze. Non ci sono partite truccate, ma c'è qualcosa di molto più grave. C'è o non c'è alterazione dei principi di partenza della competizione? Questo tocca il principo cardine, quello della lealtà sportiva. Qui c'è un sistema grande che coinvolge anche motli altri club. D'Onofrio è indagato su rimborsopoli. Persino in Parlamento europeo ci sono italiani corrotti per il Mondiale in Qatar".