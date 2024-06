Chiariello a CN24: "Manna pazzo di un calciatore della Juve. Caso Di Lorenzo una bolla di sapone. su Kvara..."

Napoli - Umberto Chiariello è intervenuto a “CalcioNapoli24 Live” trasmissione in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

“Confermata la presenza di Oriali nello staff di Conte. L’obiettivo, il primo anno, sarà la qualificazione alla Champions. Sul sistema di gioco non c’è una definizione precisa, in questo momento sarebbe orientato sul 3-4-3 come fatto al Tottenham dove aveva Kulusevski e Son. Manna vorrebbe uno come Soulè sugli esterni, piace molto. Conte ha chiesto la permanenza di Kvaratskhelia, ma se dovesse essere ceduto, non escludo un 3-5-2 con il doppio centravanti per esempio. Ci sarebbe anche il 4-2-4.

Il Napoli prenderà due centrali difensivi senza dubbio, Ostigard e Juan Jesus sono fuori dal progetto. L’idea di Conte è trasformare Di Lorenzo braccetto con Rrahmani centrale. Natan verrà valutato dal nuovo allenatore come braccetto di sinistra. Juan Jesus, che ha un altro anno di contratto, se resterà potrebbe fare il terzo.

Conte farà anche valutazioni in attacco. Credo valuterà in particolare Cheddira come terzo mentre andranno via Simeone e Osimhen. Kvara? Il Napoli non penso partirà per il ritiro senza aver risolto questo nodo insieme a quello di Di Lorenzo. Per questo credo che in questo mese sistemeranno queste cose, non faranno gli errori del passato.

Di Lorenzo? Per me è una bolla di sapone, Conte e Oriali gli diranno di essere centrale nel progetto e Giovanni resterà. Se poi Giuffredi ha l’asso nella manica e si presenta con un’offerta in mano dicendo che la Juve propone 25 milioni e se volete, si può fare uno scambio con Soulè sul quale Manna crede tanto. Con quei soldi si andrebbe poi a prendere un esterno come Bellanova. Non faccio una tragedia per nessuno, neanche per Kvara. Il tempo delle barricate è finito. Se Kvara accetta un contratto ricco nelle corde del Napoli bene altrimenti è giusto ripartire da altri.

Sulla sostituzione di Di Lorenzo nell’ultima di campionato si stanno facendo troppi retropensieri. Non credo proprio che Calzona abbia fatto una carognata del genere. Piuttosto è stata l’ennesima conferma di un tecnico che si è trovato su una panchina più grande di lui perché una cosa è fare il secondo per 15 anni, un’altra cosa è fare il primo. Si è rivelato inadeguato”.