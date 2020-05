Ceccarini: "Azmoun piace al Napoli, ma ci sono troppi attaccanti e dubbi: lo Zenit chiede 30mln, l'offerta è di 20mln. Lozano in uscita, si punta tutto si Everton"

Ultime calcio - Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Azmoun

"Azmoun? Il Napoli ha in bilico Mertens e Milik, ha Petagna e Llorente ma guarda al futuro. Che in questo momento non ci sia trattativa è cosa valida. Lo Zenit chiede 30mln, il Napoli ne offre 20. Serve prima capire il futuro degli attaccanti in rosa per il Napoli. Non mi sorprende. Zielinski e Milik? Su Zielinski si respira grande fiducia e ottimismo per il rinnovo. Il rinnovo di Milik è lontano, la Juventus può avere l'interesse ma ci andrei cauto. Icardi? Il Psg potrebbe anche riscattarlo, magari con un piccolo sconto. Lì c'è anche Cavani che a giugno si svincola e sono curioso di vedere dove andrà: l'Atletico Madrid si sta defilando, potrebbe tornare utile per l'Inter che, però, offre un contratto al ribasso. Allan? Non è ancora deciso, potrebbe partire lui ma anche Llorente, Milik e Koulibaly oltre Mertens. Ma tutto è ancora in bilico. Koulibaly valeva 100mln di euro lo scorso anno, ma oggi è difficile arrivare a quelle cifre visto il periodo. Il Napoli ha delle linee guida: Mertens non ha ancora deciso, serviranno un paio di settimane. Poi c'è Lozano, un giocatore in uscita con l'offerta giusta e gli azzurri su Everton".