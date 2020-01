Ceccarini: "Allan e Koulibaly tra quelli che avranno più mercato in estate. Tonelli lascia Napoli a gennaio. Su Lasagna e Petagna..."

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"L'anno prossimo sarà rivoluzione in casa Napoli. Ci sono molte situazioni in sospeso tra rinnovi e mercato del futuro. Va programmata la fine del campionato e bisogna muoversi per tempo. Allan e Koulibaly sono quelli che possono avere più mercato. Mertens e Callejon hanno avuto una proposta dal Napoli per il rinnovo. Amrabat? Napoli e Verona hanno l'accordo ma manca l'accordo tra il Napoli ed il calciatore. Se andasse via Llorente potrebbe tornare di moda il nome di Politano. Anche Tonelli, oltre a Gaetano, lascerà Napoli. Callejon e Mertens tra circa dieci giorni potranno firmare per un'altra squadra. Non credo che Mertens voglia lasciare Napoli però è normale che faccia le sue valutazioni. Il Napoli non è in una situazione facile, nessuno si aspettava che si arrivasse a questo punto. Gattuso ha delle responsabilità come ce le hanno tutti, ma l'allenatore non può fare chissà cosa in questo momento. Lasagna e Petagna? Il Napoli può accelerare per un attaccante solo se parte Llorente altrimenti sarebbe di troppo".