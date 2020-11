Cds, Marolda a CN24: "Gattuso è sempre arrabbiato quando perde ma ha peccato in un passaggio. Quel 'professorino' non è piaciuto a nessuno..."

Ultime calcio Napoli - Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sarei stato dispiaciuto e preoccupato se non ci fosse stato un confronto nello spogliatoio dopo una sconfitta come quella col Milan. Poi non ci sarà stato lo scontro fisico ma il confronto c'è stato. Smentire, da parte del club, mi delude. Sarebbe stato meglio dire, come accade sempre, dopo le gare c'è stato un confronto. Il termine 'professorino' non è piaciuto a nessuno. Gattuso si sarebbe arrabbiato per qualsiasi sconfitta. E' accaduto col Milan e brucia ancora di più: quello che manca è un passaggio da parte dell'allenatore. Non può dire di prendersi le responsabilità e poi le scarica slla squadra. Il Napoli era sofferente a centrocampo e il Milan, sulle fasce, faceva quello che voleva. I cambi non mi hanno soddisfatto. Turnover Europa League? E' dovuto, poi c'è la Roma e diventa una gara importante. Mi piacerebbe vedere qualcosa di nuovo anche dal punto di vista tattico. Il Napoli ha bisogno di battere la Roma ma non sarà facile".