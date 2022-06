Caruso elogia un azzurro: "Ho sentito parlare solo bene, mi dicono che è un giocatore importante"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ciro Caruso, agente sportivo.

Di seguito le dichiarazioni di Caruso:

“Kvaratskhelia? Ho sentito parlare solo bene di questo ragazzo, mi dicono che è un giocatore importante.

Zerbin e Gaetano? Dipende dal progetto che c’è su di loro. A Napoli a prescindere da chi arriva c’è una concorrenza importante. Se puoi giocartela devi rimanere.

La situazione che mi preoccupa più di tutte è quella di Koulibaly perché non è facile sostituirlo. Gli altri sono tutti ottimi giocatori e questo fa capire la qualità di questa rosa. Sicuramente sono giocatori importanti, ma se dovessi scegliere chi trattenere sarebbe Koulibaly.

Io penso che il tifo del Napoli sia conosciuto in tutto il mondo, si gioca tantissimo su questo perché vivere il calcio a Napoli è qualcosa di straordinario. Per le motivazioni se vengo a giocare in uno stadio del genere da avversario la prima cosa che dico è che mi piacerebbe giocare qui. Al di là del valore che hai tira il meglio da dentro te”