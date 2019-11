Caressa: "Anche io sarei infuriato come De Laurentiis! Ibrahimovic? Può giocare fino a 50 anni"

Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Capisco che De Laurentiis si sia infuriato, anche io sarei infuriato se fossi al suo posto. Conta anche quanto guadagni, è per una questione di rispetto. Mentre succede tutto questo perdi di vista il campionato ed hai una situazione solida in Champions: per i calciatori ora è decisivo qualificarsi. In campionato puoi ancora lottare per il terzo-quarto posto. Ibrahimovic mi piacerebbe rivederlo in Italia, con quel fisico può giocare fino ai 50 anni".