Caos PSG, Leonardo e la società attaccati dagli Ultras: "Non possiamo più tifare"

Ultimissime notizie che riguardano il Paris Saint Germain e la lettera dura del Collectif Ultras Paris che attacca la società e Leonardo per il lavoro svolto in questi anni.

Il Collectif Ultras Paris, frangia più "calda" della tifoseria del PSG ha attaccato la società con un comunicato:

"Da troppo tempo il club ci offre qualcosa che non possiamo più tifare. Vuole essere un brand globale, è talmente ossessionato dalla vendita delle magliette al punto da dimenticare la propria storia e insultare i tifosi del Parc des Princes giocando le gare casalinghe con la divisa da trasferta. Questo è un club che acquista fuoriclasse come se fosse un bambino viziato, senza preoccuparsi di avere un piano sportivo definito. Sogna così in grande che sembra che la stagione inizi a febbraio ma disprezza i trofei nazionali. Non riconosciamo più la nostra squadra, sembra aver perso il suo DNA”.

