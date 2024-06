Cammaroto svela: "Addio Osimhen, gli resta solo un'offerta: ecco quale! O accetta, o il Napoli..."

Calciomercato SSC Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Di seguito un estratto diffuso da NapoliMagazine:

"Il Milan punta Osimhen con i soldi di Theo? Sognare non costa nulla, ma il Milan non è in grado nè di permettersi certe cifre, meno ancora l’ingaggio di Osimhen. Osimhen? La vicenda è tutta in divenire, i prossimi giorni non dico possono essere decisivi, ma almeno indicativi. L’unico club che ha bussato concretamente alla porta del Napoli è l’Al Ahli, ma non è una priorità di Osimhen, con l’agente continuano ad aspettare proposte da top club europei. L’Arsenal sta puntando Gyokeres, sta andando in modo diretto sul bomber svedese ed è prossimo ad acquistarlo per 90 milioni + bonus. Il Chelsea ha fatto i suoi sondaggi, ma punta Omorodion, per 50 milioni di euro, con l'Atletico Madrid che ha respinto la prima offerta, ma alla fine tratta e aspetta il rilancio. A questo punto resta il PSG, ma ha altre idee. E’ più intenzionato a riprovarci per Kvara, che puntare su Osimhen. Lo scenario è tutto in divenire, perchè difficilmente il Napoli potrebbe presentarsi in ritiro con Osimhen e lo stesso Conte vuole una soluzione nei prossimi giorni. Osimhen o accetta l’Arabia o il Napoli abbassa le pretese sulla clausola".