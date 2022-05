Pistocchi consiglia: "Sostituto Osimhen? No a Scamacca, ecco chi prenderei al Napoli"

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Osimhen a Napoli è in bilico. Nonostante il contratto ancora lungo con il club di De Laurentiis, il centravanti nigeriano è molto apprezzato in Premier League (Manchester United, Arsenal e Newcastle su tutte) ed una potenziale offerta da circa 100 milioni potrebbe spalancare le porte ad una cessione.

Dell'eventuale cessione di Osimhen e del suo possibile sostituto a Napoli ne ha parlato Maurizio Pistocchi nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 8:

"Domanda impegnativa, è difficile trovare un sostituto. In Italia non investirei cifre importanti e non prenderei Scamacca. In Colombia e Brasile c’è qualcosa di importante. In Argentina no. Broja, che il Napoli sta seguendo, non è male”.