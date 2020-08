Cagni: "Brutta reazione del Napoli al gol del Barcellona, a Milik manca sempre qualcosa per il definitivo salto di qualità"

Ultimisisme notizie calcio Napoli – Luigi Cagni, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La parte negativa del Napoli nella partita contro il Barcellona è la reazione al gol di Lenglet, che pure andava annullato. Questo è l’unico difetto che ha questa squadra, forse insieme alla fisicità. Milik ha doti importanti ma gli manca qualcosa per il definitivo salto di qualità. In area di rigore gli ho visto sbagliare gol clamorosi mentre ne ha fatti altri bellissimi. Osimhen o una certezza? Se vuoi la Champions League ti servono delle certezze”.