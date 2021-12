Bruscolotti: "Se il Napoli crolla sempre nei momenti decisivi c'è un problema profondo, non si può lottare per grandi traguardi"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Se una squadra crolla sempre nei momenti decisivi allora vuol dire che è un problema più profondo, mancano qualità, spirito e maturità per lottare per certi traguardi. Con lo Spezia c'è stato un calo di tensione. I leader devono tirare su l'attenzione dopo una grande vittoria. Una squadra che deve vincere contro lo Spezia doveva fare un grande risultato".