Bordin: "Che ricordi a Napoli. Lippi fu bravissimo a scovare calciatori come Cannavaro, Pecchia e Taglialatela"

Roberto Bordin, allenatore ed ex calciatore di Atalanta e Napoli:

“93-94 al Napoli? Raggiungemmo un traguardo importante con un gol particolare, rubando palla al portiere. Quell'anno partimmo un po' in sordina, ci rifacemmo in finale con una squadra con nomi importanti. Lippi era un padre, ci caricava e cercava di capirci. Un ottimo allenatore, fu bravissimo a capire giocatori come Cannavaro, Pecchia e Taglialatela, aveva una grossa visione del campo e ci trasformò in una squadra di tutto merito".