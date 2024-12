Benvenuti: "Delusione tifosi comprensibile, Conte aveva un'idea: sconfitta Napoli la più sorprendente"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuta Francesca Benvenuti di SportMediaset: “E’ la fase più critica per la situazione di Bove. Fortunatamente si è superata la paura ma iniziano a sorgere le prime domande per il suo rientro. L’evento ha inciso anche sull’uscita dalla Coppa Italia. A Palladino mancherà un calciatore estremamente duttile, ha grandi capacità tecniche e tattiche e il mister sta provando già delle valide alternative come Sottil. La partita tra Lazio e Napoli è stata la più sorprendente. Conte voleva testare l’intera squadra, mentre Baroni ha confermato la sua leggerezza nel gioco. Capisco la delusione dei tifosi partenopei, però, credo che sia giusto che un allenatore ambizioso come Antonio Conte debba mettere tutti alla prova e darsi delle risposte"