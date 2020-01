Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A: "C'è un attaccamento scarso, per non dire inesistente. Dal primo minuto sono stati passivi, dopo due mezze partite giocate invece discretamente e ci avevano fatto pensare a dei miglioramenti. Qui entrano in campo gli uomini prima dei calciatori, degli schemi e degli allenatori".