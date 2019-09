Auriemma: "Questo Napoli è confuso, deve giocare con il 4-3-3! Higuain lo avrei ripreso"

Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Radio 24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Mi meraviglio che Ancelotti continui a usare moduli non adatti ai suoi giocatori. Il Napoli deve giocare col 4-3-3. Lo vedo un po' confuso, non puoi cambiare dopo 45 minuti se vai a giocare a Torino contro la Juve. Non mi ricordo di formazioni che hanno vinto lo scudetto e hanno incassato 7 gol nelle prime due partite. Il Napoli non li prendeva da una cinquantina d'anni, non è questo il modo di contendere lo scudetto alla Juve che pure ha i suoi problemi. La Juve fa bene a tenersi Higuain e si guarda bene dal rafforzare le sue avversarie, lo avrei ripreso anche io se fosse stato possibile".