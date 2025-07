Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo, è pronto a sfidare il Napoli. Il 22 luglio a Dimaro Folgarida, infatti, l'ex calciatore del Napoli sfiderà Antonio Conte ed il suo passato nella prima amichevole estiva per i partenopei. A tal proposito Bucchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell'Arezzo:

"Troveremo tantissime difficoltà, in questo ritiro faremo amichevoli contro avversari più bravi di noi che possono metterci in difficoltà e ci sarà utile anche per il campionato".