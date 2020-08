Amoruso: "Osimhen? Il Napoli aveva bisogno di un attaccante così, ma lasciare andare via Milik non è una buona operazione"

Ultimissime calcio Napoli – Nicola Amoruso, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso sa che Insigne ha numeri e può fare la differenza, è molto legato all’ambiente e quindi lo stesso Lorenzo ci teneva a diventare importante. Il tecnico ha puntato su di lui e gli ha dato fiducia. Questo vuol dire tanto, quando si fidano di te puoi permetterti di commettere anche qualche errore. Osimhen ha grandissime qualità e potenzialità, il Napoli aveva bisogno di un attaccante fisico, cattivo e bravo ad attaccare la profondità, il nigeriano ha queste caratteristiche. Lasciar andar via Milik però non è una buona operazione”.