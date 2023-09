Napoli-Udinese, le ultimissime di formazione da Sky: la scelta su Osimhen, Politano dal 1' | GRAFICO

Ultime notizie Serie A - Questa sera si giocherà Napoli-Udinese, in programma alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Ma quali saranno le scelte di formazione di Rudi Garcia e Andrea Sottil? Quali saranno le formazioni ufficiali per la gara della 6ª giornata di campionato?

Formazioni Napoli-Udinese: le ultimissime news da Sky

Andiamo a scoprire le ultimissime news da Sky Sport per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli-Udinese:

"Il Napoli non può sbagliare e Garcia rinuncia al turnover: formazione tipo per gli azzurri, con Politano favorito su Raspadori per completare l'attacco con Osimhen (che risulta regolarmente tra i convocati nonostante il "caso" dei video su TikTok) e Kvara. In difesa Mario Rui in vantaggio su Olivera. Qualche dubbio per Sottil, che dovrebbe lasciare ancora in panchina Pereyra. In avanti Success può insidiare Thauvin. Nessuna sorpresa nella lista dei convocati di Rudi Garcia. Nonostante il "caso" Osimhen, dopo i video pubblicati su TikTok e poi rimossi dalla società che hanno fatto infuriare il centravanti nigeriano, quest'ultimo figura regolarmente nella rosa che affronterà l'Udinese al Maradona. Il numero nove degli azzurri dovrebbe partire tra i titolari".

Probabili formazioni Napoli-Udinese

QUI NAPOLI - Gli azzurri devono necessariamente vincere e Rudi Garcia rinuncia alle rotazioni: in campo i titolari, con Politano favorito su Raspadori per completare il tridente con Osimhen e Kvara. Ancora panchina per Lindstrom. Centrocampo intoccabile, in difesa il ballottaggio è a sinistra con Mario Rui per ora avanti su Olivera

Sempre out Rrahmani e Juan Jesus, coppia obbligata davanti a Meret con Ostigard e Natan.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Probabili formazioni Napoli-Udinese

QUI UDINESE - Possibile recupero in difesa per Andrea Sottil, che potrebbe ritrovare Kabasele. Qualora dovesse esserci, il giocatore però sarebbe pronto per la panchina: dal 1' pronto Kristensen. Lovric nuovamente titolare, Pereyra ancora in panchina. Sulle fasce favoriti Ebosele e Zemura. In avanti scalpita Success, che potrebbe insediare Thauvin per far coppia con Lucca.