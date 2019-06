Lucarelli: "Quagliarella darebbe esperienza al Napoli, Milik deve esser più cattivo. Sarri? E' un professionista" [ESCLUSIVA]

Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Sull'interesse del Napoli per Bogdan

"Bogdan? L'ho allenato sia a Catania che a Livorno, è un ottimo profilo. Sa come ci si comporta, ha fatto una grande stagione a Livorno. Consigliato a Giuntoli? Non ho mai parlato con Cristiano e non mi ha mai chiesto informazioni di Bogdan. Già quando giocava in C mi ero permesso di segnalarlo ad alcune squadre di A di medio-classifica. Il Napoli è una squadra completa in difesa, se dovesse esser vero l'interesse del Napoli penso che l'intenzione poi è quella di girarla in prestito".

Sul possibile ritorno di Quagliarella al Napoli

"Quagliarella-Napoli? I numeri di Fabio di quest'anno sono importanti, ha fatto più gol di Ronaldo e soprattutto non gioca in una squadra di prima fascia. Fabio potrebbe essere quel giocatore che va a completare il reparto offensivo del Napoli ed essere una guida motiva per i più giovani".

Su Milik...

"Ha avuto due grandi infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera al Napoli. Ha fatto 17 gol e non sono pochi, Milik è un giocatore che può migliorare e deve essere più cattivo sotto porta".

Su Sarri alla Juventus