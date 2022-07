Anaune, l'allenatore a CN24: "Napoli? Non ho visto gli allenamenti, ero in ferie! Dobbiamo fare i tamponi, oggi potrò chiedere solo una cosa ai miei"

Filippo Moratti, allenatore dell’Anaune, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Oggi sarà una bella opportunità affrontare una squadra così prestigiosa, è un sogno e cercheremo di goderci al meglio e nella maniera più serena possibile questo match.

Inizieremo la preparazione solo lunedì, ai ragazzi posso dire solo di non uscire troppo alti e di limitare la forza del Napoli e la loro varietà di giocate.

L’ex Primavera del Napoli Gionta? Alessio è in gamba, è molto forte per la categoria dell’Eccellenza trentina: ha cullato il sogno Napoli, ora è tornato alle origini e ce lo godiamo.

Se ho visto l’allenamento del Napoli? Purtroppo no, ero in ferie (ride, ndr). Ho giocato contro il Napoli, e da allenatore dell’Anaune quando eravamo in Promozione, quando a Napoli c’era Sarri.

È sempre un bel clima quando affrontiamo il Napoli in ritiro, ricordo belle sensazioni e cori da parte di tutti i tifosi.

Oggi giocheremo con il 4-4-2, cercando di restare quanto più compatti possibile. È l’unica cosa che potrò dire ai miei ragazzi.

Il più forte del Napoli affrontato da calciatore e da allenatore? A me oggi dispiace non vedere Koulibaly, ero un difensore ed uno come Kalidou è un peccato per tutti vederlo andare via.

La formazione? Ho dei dubbi, più che altro perchè dobbiamo fare i tamponi nel primo pomeriggio e devo aspettare (ride, ndr)”