Notizie Napoli calcio. Walter Mazzarri è tornato sulla panchina del Napoli, raccogliendo ancora una volta la panchina a stagione in corso: nel 2009 toccò al toscano risollevare la squadra azzurra dal post Donadoni, ora gli spetterà il compito di guidare la squadra campione d'Italia verso ben altri lidi dopo la poco esaltante avventura con Rudi Garcia.

Mazzarri-Napoli, un errore da non commettere

Situazioni tanto simili quanto differenti, specialmente per il contesto storico che il Napoli ha attraversato nel passaggio cronologico di questi 10 anni. Tutti si augurano che Mazzarri riesca nella stessa impresa dello scorso decennio, quando con una squadra in difficoltà riuscì a risalire la china per gettare poi le basi dei primi successi (la Coppa Italia 2011/12) e delle prime affermazioni europee fino alla tanto agognata partecipazione alla Champions League.

Quel Napoli di Mazzarri era esaltante e mai domo, specialmente perchè recitava un ruolo da outsider e non primo attore protagonista, tanto in campionato quanto in Europa. L'errore da non fare, al netto del giusto e moderato entusiasmo per il suo ritorno e che servirà per rianimare una squadra apparsa svuotata dall'esperienza Garcia, sarà quello di non restare ancorati al ricordo del primo Mazzarri visto a Napoli. Sono passati 10 anni dal suo addio ed ora il compito che lo aspetta sarà ancora più importante: guidare la squadra campione d'Italia, cancellare le poco edificanti ultime esperienze in panchina e ridare un'anima ed un'identità tattica ben precisa ad una rosa che resta di primissimo livello.

Il passato resti ben saldo nei pensieri, ma non si può vivere di soli ricordi e farsi illudere da essi: l'operato da giudicare sarà quello che arriverà da qui al termine della stagione, senza i condizionamenti di ciò che di emozionante si è vissuto nell'era dei tenori Hamsik-Lavezzi-Cavani. Il Passato è Storia, il Futuro è un Mistero: ma è il Presente ciò che abbiamo (e che conta davvero).