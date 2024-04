DIRETTA VIDEO - Empoli-Napoli, formazioni ufficiali: sorpresa Natan, torna Ostigard

Empoli Napoli Tv - Empoli Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 33a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che andrà a giocare sul campo dell'Empoli di Nicola per 3 punti molto importanti riguardo la classifica Serie A. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Notizie calcio Napoli - Empoli Napoli Tv - La partita di campionato della 33esima giornata del calendario di Serie A.

17.30 - In tribuna al Castellani c'è anche il presidente De Laurentiis accompagnato dalla moglie.

17.20 - Dirgerà il match l'arbitro Gianluca Manganiello. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar Abisso.

A disp.: Perisan, Seghetti, Berisha, Goglichidze, Cacace, Grassi, Kovalenko, Belardinelli, Bastoni, Shpendi, Caputo, Niang, Cancellieri, Destro. All.: Nicola

A disp.: Contini, Gollini, Mazzocchi, D’Avino, Traore, Cajuste, Lindstrom, Dendoncker, Simeone, Ngonge, Raspadori. All.: Calzona

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gasi, Marin, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

16.33 - Il pullman del Napoli è appena arrivato allo stadio, accolto dal coro dei tifosi: "Fuori le palle".

16.30 - Il Napoli scenderà in campo con la maglia di colore nero.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Empoli Napoli Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.