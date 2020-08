Prossimo turno Champions League: via ai Quarti di Finale a Lisbona, le partite

Calendario Champions League date - Il prossimo turno di Champions, iniziano le Final Eight a Lisbona con i quarti di finale, si giocherà tra il 12 e 15 agosto. Poi via a semifinali e finale. Grandi sfide per la Champions.

Calendario Champions 2020 - Si riparte con i quarti di finale di Champions League, Final Eight a Lisbona. Decisi gli accoppiaementi.

Quarti Champions League 2020

Squadre qualificate alle Final Eight Champions di Lisbona, le partite:

Atalanta-PSG

Lipsia-Atletico Madrid

Barcellona-Bayern Monaco

Manchester City-Lione

Ottavi Champions League 2019/2020

Risultati ottavi di finale Champions League:

Atalanta- Valencia 8-4

Valencia 8-4 Atletico Madrid -Liverpool 4-2

-Liverpool 4-2 Borussia Dortmund- Paris Saint-Germain 2-3

2-3 Chelsea- Bayern Monaco 1-7

1-7 Lione -Juventus 2-2

-Juventus 2-2 Napoli- Barcellona 2-4

2-4 Real Madrid- Manchester City 4-2

4-2 Tottenham-Lipsia 0-4

Date Champions League Final Eight

Quarti : 12-13-14-15 agosto;

: 12-13-14-15 agosto; Semifinali : 18-19 agosto;

: 18-19 agosto; Finale: 23 agosto.

Tutte le date sono ufficiali dopo le modifiche da parte della UEFA.

Prossimo Turno

Calendario Champions

