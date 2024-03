Zielinski-Napoli, ADL ha provato a rimediare in extremis: il retroscena

Calciomercato Napoli - Ultimi mesi in azzurro per Piotr Zielinski, protagonista in questi giorni con un gol in nazionale, e pronto ad abbracciare la nuova avventura interista accettata con grande entusiasmo.

Mercato Napoli, tentativo di ADL in extremis per Zielinski

Come svela La Repubblica oggi in edicola, il presidente Aurelio De Laurentiis ha anche provato seriamente a trattenerlo con tanto di pressing finale a dicembre ma alla fine l’ex Empoli, giunto a quel punto dopo l'offerta araba rifiutata in estate e un prolungamento col Napoli comunque non arrivato, ha preferito il nerazzurro.