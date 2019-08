Radio Marte - Wanda Nara a Capri per uno shooting, possibile incontro con ADL per Icardi

ICARDI NAPOLI, le ultime di calciomercato - Wanda Nara sarà a Capri per uno shooting fotografico. La moglie ed agente di Mauro Icardi, come riferisce la redazione di Gonfialarete (programma in onda su Radio Marte), si recherà nell'isola campana da giovedì a sabato. E non è escluso un incontro con Aurelio De Laurentiis per Mauro Icardi.

Icardi-Napoli, Wanda Nara a Capri: possibile incontro con De Laurentiis

Formalmente Wanda Nara si reca a Capri per uno shooting fotografico, ma non è da escludere un incontro con la dirigenza partenopea in quel di Capri, o anche con lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Il fine sarebbe quello di rispondere all'ultimatum di calciomercato lanciato proprio dal Napoli.

A brevissimo sarà ufficializzato Hirving Lozano, ultimate le visite mediche. Ma il Napoli non ha intenzione di fermarsi sul mercato. Il 2 settembre chiude la sessione estiva e c'è ancora spazio e tempo per chiudere un grande colpo: Icardi o James. Giuntoli e De Laurentiis ci provano, alle loro condizioni. Nel frattempo con l'Inter non ci sarebbe alcun problema: l'offerta di 65 milioni di euro è stata accettata, ma c'è da convincere Icardi che nella sua testa ha ancora voglia di Juventus o, nella peggiore delle ipotesi, di restare fermo all'Inter per un anno.