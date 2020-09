Veretout-Napoli, restano due problemi alla base. Distanza anche sull'ingaggio richiesto

Calciomercato Napoli - Come ribadisce La Repubblica oggi in edicola, Jordan Veretout resta l'obiettivo principale di Gennaro Gattuso per il centrocampo del Napoli. Il problema è duplice: la volontà di Paulo Fonseca da una parte, la valutazione giallorossa da 35-40 milioni dall'altra.

Ecco quanto si legge:

Un modo per rendere complicato il trasferimento, sempre che la società di De Laurentiis non decida di arrivare a coprire l’intera cifra, senza contropartite tecniche. Veretout, che nella capitale è arrivato un anno fa per un totale di 19 milioni ( tra prestito, riscatto e bonus vari), e percepisce circa 2,5 milioni a stagione ( più bonus), per decidere di lasciare Roma – città in cui lui e la sua famiglia stanno bene – chiede una base d’ingaggio di tre milioni di euro, con il Napoli al momento fermo a 2,7. Jordan è stato il centrocampista migliore dei giallorossi, la scorsa stagione, e per questo è quello che ha più mercato. Ma proprio per questo si proverà a resistere.