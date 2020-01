Venerato a CN24: "Ennesima frenata per Lobotka! Il Celta vuole prima un sostituto, ma c'è distanza minima col Napoli"

Calciomercato Napoli - Giungono novità sulla trattativa che potrebbe portare Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli, direttamente a CalcioNapoli24 da parte del giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato.

"Ennesima frenata per Lobotka, la dirigenza del Celta ha fatto sapere al Napoli, tramite i quattro agenti della agenzia che cura gli interessi dello slovacco, che prima di cedere il metodista il tecnico Oscar ha chiesto un sostituto all'altezza: il primo nome è Nzonzi ma i galiziani avrebbero sondato anche altri due profili.

Il Napoli resta quindi in attesa, ma ha il si del giocatore che freme per raggiungere Napoli. Lo slovacco ha già avuto contatti telefonici con la dirigenza azzurra, non sarà un problema poi chiudere il cerchio col Celta.

Distanza minima tra fisso e bonus: agli iberici saranno garantiti 500mila euro se il Napoli si qualificherà in Champions nei prossimi cinque anni, ma non si potrà superare la soglia delle 3 qualificazioni per un massimo di un milione e mezzo"