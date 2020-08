Inter news - Termina dopo circa tre ore l'incontro tra Antonio Conte, Steve Zhang e la dirigenza dell'Inter a villa Bellini Somma Lombardo. Al tavolo era presente anche l'avvocato Cappellini Inter. Tutto ok tra le parti, il comunicato è chiaro, c'è stato un incontro positivo che ha gettato le basi per il futuro. Attese novità nelle prossime ore anche sul mercato. Ora tutti uniti per la prossima stagione.