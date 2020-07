Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport riguardo la trattativa tra il Napoli e l'attaccante Victor Osimhen del Lille. Gli azzurri non sarebbero più disposti ad aspettare ancora molto: "Il Napoli non aspetterà ancora a lungo le decisioni di Osimhen, anche perchè il club ha il sospetto che il calciatore stia ascoltando anche le campane di altri procuratori. Ma non si andrà oltre questa settimana".