Sportitalia - Retroscena Giovane, Juventus mai in corsa: Napoli unico club a volerlo davvero

Calciomercato Napoli - Retroscena di mercato che riguarda Giovane, oramai annunciato come nuovo calciatore della SSC Napoli. Come riferisce Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, sul proprio sito ufficiale anche la Juve era stata accostata al brasiliano in uscita dal Verona, in tandem con una Lazio per una ipotetica – molto ipotetica – corsa a tre.

Di seguito quanto riportato:

"I biancocelesti, è vero, ci hanno provato ma era stato segnalato troppo affollamento per Giovane rispetto al reale stato delle trattative (esagerato inserire la Juve, mai davvero collegata). Dal famoso 19 gennaio il Napoli è stato davvero l’unico club che ha mantenuto il vantaggio chiudendo in 5 giorni. Stasera alle 18 Giovane troverà sì la Juventus, ma da avversario e per la prima volta con la maglia azzurra".