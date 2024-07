Sportitalia - Osimhen, tracce arabe da metà giugno ma il suo obiettivo è la Premier: l'attaccante ha preso una decisione

Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito di Victor Osimhen, attaccante del Napoli:

"A metà giugno sono venute fuore tracce arabe per Victor Osimhen. Almeno due club in lizza, l’Al-Ahli molto incuriosito e disposto ad avvicinarsi – se non a pagarla – alla clausola di 130 milioni messa in tempi non sospetti dal Napoli. Lui vuole la Premier che fin qui non si è materializzata in modo concreto. Lo stesso Paris Saint-Germain non ha approfondito, pur avendo dimostrato in passato di apprezzare il profilo dell’attaccante con contatti continui. La morale è semplice: se Osimhen sciogliesse le riserve, non possiamo escluderlo, la via per l’Arabia sarebbe spianata. Adesso lui aspetterà qualche altro giorno, nella speranza che si materializzi presto l’Europa che conta, possibilmente quella con sede in Inghilterra. Una cosa è sicura: prima si trova una sistemazione per Osimhen, prima si potrà affondare per Lukaku sventando gli eventuali assalti della concorrenza (Milan compreso)".