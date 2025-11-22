Sky, Petrucci annuncia: "Insigne ha trovato l'accordo con la Lazio! Ingaggio inferiore ai 2 milioni"

Ultime notizie di calciomercato: Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale affrontando il tema legato a Insigne e annunciando l'accordo raggiunto tra l'ex capitano del Napoli e la Lazio di Maurizio Sarri.

Insigne alla Lazio

Come confermato dal giornalista di Sky Sport, è fatta ormai per Lorenzo Insigne che torna in Serie A con la maglia della Lazio:

“Insigne con la Lazio ha trovato l’ok per l’ingaggio per una cifra di poco inferiore ai due milioni. Sarri lo vuole e la Lazio è pronta ad accontentarlo”.

Secondo quanto riportano a Roma, Insigne scalpita e come lui anche Sarri, che non vede l’ora di riabbracciarlo. Al momento l’ex Toronto e Napoli si sta allenando da solo, ma la sua prima scelta resta la Lazio. Resta da capire se il mercato di gennaio sarà realmente aperto o se si potrà operare solo a saldo zero: certezze arriveranno entro metà dicembre.