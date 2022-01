Ultime notizie calcio mercato Napoli - Dopo Manolas è pronto un altro colpo in uscita per il Napoli. Il Parma, infatti, è pronto ad accogliere Filippo Costa, con il calciatore che era di fatto fuori rosa e mai tenuto in considerazione da Luciano Spalletti ed ora si prepara a tornare protagonista sotto Beppe Iachini. I due club hanno raggiunto nella giornata di ieri l'accordo totale ed ora si stanno scambiando gli ultimi documenti prima di rendere ufficiale questa operazione.