Serie A, 161 calciatori "esodati": c'è anche Marchisano del Napoli!

Calciomercato Serie A, ben 161 calciatori in cerca di squadra! Oggi il quotidiano La Repubblica li definisce gli "esodati": sono quei calciatori che una squadra ce l’hanno, ma non è quella in cui giocheranno il prossimo campionato, giocatori che hanno passato la scorsa stagione in prestito e, tornati alla casa madre, sanno già di doversi guardare intorno.

Nell'elenco figurano nomi importanti: Origi del Milan, Correa dell'Inter, Soulé della Juventus, Shomurodov della Roma, Basic della Lazio, Amrabat della Fiorentina.

Matteo Marchisano

Ma c'è anche Matteo Marchisano, 19 anni, esterno classe 2004 della SSC Napoli che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Potenza, in Serie C. Rientrato dal prestito non è stato convocato nel ritiro di Dimaro e sicuramente andrà via, in attesa di conoscere il suo futuro.