Sassuolo: colpo Lucca, Napoli e Milan beffate

Ultime di calciomercato in Serie A con il Sassuolo che prende Lucca per sostituire Scamacca, beffati Napoli, Juventus, Milan e le altre big per il bomber del Pisa.

Calciomercato Sassuolo: colpo Lucca

Con le grandi d'Europa che corteggiano Gianluca Scamacca, il Sassuolo ha già iniziato a muoversi per il futuro. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i nomi sul taccuino dell'ad Carnevali sarebbero principalmente due per il Sassuolo: Lorenzo Lucca del Pisa, per cui sarebbe previsto in giornata un incontro col club toscano per ragionare sulla valutazione di 10 milioni di euro, su di lui ci sono da tempo anche Napoli, Milan, Inter e Juve. L'altro è Luca Moro, attaccante del Padova oggi a Catania per cui il Sassuolo avrebbe avanzato una prima proposta da 3 milioni di euro.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli