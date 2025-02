RMC Sport: Amuzu aspetta il Napoli! Può arrivare solo se Ngonge va alla Lazio

Calciomercato Napoli, ultime notizie su Francis Amuzu, l'attaccante belga-ghanese classe 1999 dell'Anderlecht. Secondo quanto riferisce il giornalista Sacha Tovalieri, corrispondente in Belgio per RMC Sport, Amuzu non è considerato un possibile sostituto di Kvaratskhelia bensì di Ngonge.

Nel caso in cui il Napoli dovesse concretizzare la cessione di Cyril Ngonge alla Lazio nelle ultime ore di mercato, Francis Amuzu spera di potersi accasare in azzurro come valida alternativa. Su di lui c'è anche il Paris FC, squadra della Ligue 2 (la Serie B francese) ma anche il Gremio Porto Alegre, in Brasile. Mancano 32 ore alla fine del calciomercato: Amuzu ha dato priorità al Napoli ma potrebbe anche restare all'Anderlecht.