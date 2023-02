Rinnovo Rrahmani, Tmw annuncia: firma ad un passo, ecco la nuova durata del contratto

Calciomercato Napoli - Amir Rrahmani sta disputando un'altra stagione di alto livello in maglia azzurra: il centrale kosovaro ha messo alle spalle l'infortunio della prima parte di stagione, tornando ad essere uno dei perni difensivi della squadra di Spalletti.

Rinnovo Rrahmani-Napoli, i dettagli

Le prestazioni di Rrahmani hanno spinto il Napoli ad accelerare per il rinnovo di contratto. Come riportato dai colleghi di TMW, il prolungamento è molto vicino: i discorsi tra le parti sono in fase avanzata per un nuovo accordo fino a giugno 2027.